Torna Telefisco 2020

Torna anche quest’anno il consueto appuntamento di Telefisco, giornata di informazione e approfondimento in materia fiscale organizzata dal “ilsole24ore- l’esperto risponde“- arrivata alla sua edizione n. 29.

La maratona di otto ore, in agenda per domani 30 gennaio, vedrà impegnati gli esperti del settore e sarà l’occasione per conoscere le norme introdotte dalla legge di Bilancio 2020, ormai entrata in vigore dal primo gennaio.

I professionisti del fisco e non solo, potranno seguire in diretta streaming, dalle numerose sedi allestite in tutta Italia presso gli Ordini professionali, le aziende o direttamente sul portale del sole 24ore previa registrazione, le relazioni nelle quali saranno approfondite tutte le novità che i contribuenti, imprese, professionisti e comuni cittadini, si troveranno ad affrontare in questo nuovo anno.

La fatturazione elettronica la lotta all’evasione, la tracciabilitá dei pagamenti per talune tipologie di spese, pena la detraibilitá in sede di dichiaraziome dei redditi, la proroga per le detrazioni previste per la riqualifcazione energetica e le ristrutturazioni, sono solo alcuni degli argomenti che saranno trattati e che riguardano un’ampia platea di contribuenti.

Ricordiamo che durante la giornata saranno fornite dagli esperti presenti, le risposte ai quesiti che perverranno, e che la partecipazione al convegno per gli interessati, sará accredidata ai fini della formazione professionale continua.

Ottaviana Giagnoli – Commercialista

