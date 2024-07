Torna la Notturna Avezzanese, una serata di sport in città

AVEZZANO – E’ in pieno fermento la macchina organizzativa della asd Runners Avezzano per regalare alla Città di Avezzano una serata Notturna Avezzanese. La gara si svolgerà il 2 agosto alle 21.

La gara si snoda nell’ormai collaudato circuito cittadino di 3,3 chilometri da ripetersi tre volte per coloro che si cimenteranno nella cittadino riservato esclusivamente agli sportivi partecipando alla impegnati in un unico giro. Ad ogni modo numerose sono le novità messe in campo dalla Runners

“Prima novità è il logo che caratterizza la manifestazione: un corridore che nello slancio della corsa riporta in sé tutti i monumenti più belli della nostra Città”, ha dichiarato Gino Bellisari, presidente Runners Avezzano. Un ringraziamento particolare va al Liceo Artistico Bellisario i cui studenti sono riusciti a sintetizzare la mission che caratterizza la asd Runners Avezzano: passione per la corsa e per la propria Città il cui nome è riportato con orgoglio sulla canotta Inoltre, per la prima volta Tribunale per poi voltare a sinistra su via Cataldi, Marconi, P.zza della Repubblica,

svolta a sinistra su via C. Corradini, prosegue sino all’intersezione con via gira intorno ai giardinetti della Stazione si imbocca via Garibaldi e si torna sul vialone di Via Corradini che per l’occasione sarà addobbato a dovere. Inoltre i podisti che dal folto pubblico che potrà godere dello spettacolo dai vari dehors sfiorati dal percorso anche e per la prima volta da un gruppo di percussionisti “Caracca Tamburi Itineranti” che ogni anno ci incitano

Oltre alla gara, di notevole rilievo Convegno dal titolo “da 0 a 100 chilometri la partecipazione di due grandi campioni anche della sua prestazione in gara e l’ex n Marco Scalisi fisioterapista e specialista nella riabilitazione e il Dott. Walter Pallante farmacista e Life-style coach. Spazio anche ai bimbi. Infatti, la Runners Infinity Volley e Avezzano Rugby Junior ha riservato ai più piccoli il circuito di P.zza Torlonia, interamente chiuso al traffico con gonfiabile arrivo/partenza, podio premiazione per tutti i baby runners.