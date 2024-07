L’AQUILA – “Il 4 agosto torna il Palio delle Regioni, un appuntamento importante che quest’anno vede Tagliacozzo, uno dei più vivaci borghi d’Abruzzo, al centro di questa spettacolare manifestazione. L’Abruzzo è di nuovo protagonista di un evento sportivo di rilievo nazionale, che vede la partecipazione e il contributo del Ministero dell’Agricoltura.

Un evento, quello della grande Ippica sul nostro territorio, da noi fortemente sollecitato. L’Abruzzo sarà presente anche con i propri stand promozionali. Si tratta di preziose opportunità di promozione del nostro territorio, in particolare dell’artigianato di alta qualità, tra cui i prodotti in ferro battuto di Guardiagrele e quelli dei maestri Orafi di Avezzano che per l’occasione realizzeranno ‘La Presentosa’”.

Lo ha detto il presidente della regione Marco Marsilio intervenendo, oggi a L’Aquila, alla presentazione del Palio delle Regioni, che si terrà il 4 agosto all’ippodromo dei Marsi di Tagliacozzo e vedrà un incalzante susseguirsi di corse e sfilate di cavalli, gare, premi, esibizioni di sbandieratori, animazione per i più piccoli con gonfiabili, altalene e un ponte Tibetano, ma anche intrattenimento di qualità per il pubblico, tra cui l’esibizione del giovane tenore marsicano Lorenzo Martelli.

Presenti alla conferenza stampa il sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio, l’amministratore della società Marsicana Franco Pasquini, il direttore dell’Ufficio antidoping del benessere del cavallo della Direzione generale per l’ippica del Masaf, Germano Di Corinto ed Enrico Dolfi, responsabile divisione ferroviaria di Tua.

“Vi aspettiamo tutti domenica 4 agosto a Tagliacozzo per una giornata che si presenta ricca di sport, natura, cultura e, non ultime, le nostre eccellenze enogastronomiche. Per agevolare l’arrivo del pubblico – ha annunciato Marsilio – Tua ha organizzato fermate speciali a Tagliacozzo. Abbiamo inaugurato in questi ultimi anni la possibilità di utilizzare il nostro vettore ferroviario anche per fare treni turistici.

Ne abbiamo acquistati diversi allo scopo di favorire queste occasioni e fare in modo che quando ci sono i grandi eventi potenzialmente attrattivi per il turismo, la nostra divisione ferroviaria di Tua si metta al servizio per trasportare quanti più visitatori possibile per consentire la conoscenza dei nostri luoghi”.

All’interno dell’area dell’Ippodromo sono stati predisposti diversi stand con l’esposizione e la vendita di prodotti tipici del territorio, oltre a quelli istituzionali di Regione Abruzzo e Coldiretti.

Madrina dell’evento è l’attrice Roberta Giarrusso.