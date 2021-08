TAGLIACOZZO – Torna Gironi divini e questa volta sarà in tour. La manifestazione enogastronomica che celebra il vino abruzzese quest’anno si fa in sei. A causa della pandemia Franco Santini, critico enogastronomico e direttore tecnico dell’evento, è stato costretto con la sua squadra a rivedere l’organizzazione della manifestazione che da sempre anima il cuore di Tagliacozzo, non rinunciando però all’atmosfera di Gironi divini e alle 70 cantine abruzzesi pronte a sfidarsi a colpi di calici.

Stessa qualità, stesso pubblico ma un format diverso che sembra già aver conquistato gli appassionati di vino. Il tour sarà strutturato su sei serate di degustazioni durante le quali ci sarà la possibilità di assaporare i migliori vini abruzzesi: dalle etichette più blasonate e note sul mercato italiano, fino a quelle emergenti, che hanno voglia di farsi conoscere dal grande pubblico.

Nei giorni scorsi ci sono state le selezioni dei vini che arriveranno alle sei serate finali di Gironi. Due giurie composte da cinque membri ciascuna: giornalisti e critici enogastronomici tra cui i Andrea De Palma, per oltre 15 anni curatore per l’Abruzzo della guida Vinibuoni d’Italia del Touring Club, Carlo Dugo, titolare della distribuzione Enosis e ambasciatore per l’Italia del prestigioso Concours Mondial de Bruxelles, Marco Sciarrini, giornalista di Cronache di Gusto e firma ben nota del settore enogastronomico, e Daniele Moroni, co-fondatore della testata giornalistica Vinodabere.it, e poi un enologo, un rappresentante di vertice di Fisar e Fis, un distributore/enotecario e un appassionato esperto di vino, hanno degustato per tre giorni 250 vini per fare una prima scrematura e consegnare al pubblico di Gironi divini una selezione meticolosa e di qualità.

Ora si entrerà nel vivo della nona edizione. Tre le serate che si svolgeranno a Tagliacozzo dove si partirà come da tradizione il 19 agosto e si andrà avanti fino al 21. Durante le degustazioni ci sarà l’ormai celebre “Torneo del vino” che incoronerà il miglior bianco, il miglior rosato e il miglior rosso d’Abruzzo. Le degustazioni guidate, tre durante ogni serata, si terranno nella pergola del ristorante “La Parigina” di Tagliacozzo.

Alle tappe tradizionali di Tagliacozzo saranno poi aggiunte altre tre serate: a Sante Marie, a Magliano de’ Marsi e ad Avezzano. Venerdì 13 agosto a Sante Marie nel borgo della lettura la serata sarà tutta dedicata ai vini del mondo bio (naturali, biologici, biodinamici…), si proseguirà poi lunedì 16 agosto nel piazzale antistante la chiesa di Santa Lucia a Magliano de’ Marsi con una rassegna sulle bollicine d’Abruzzo e poi mercoledì 18 ad Avezzano con Mille Sfumature di Rosa – serata speciale, con abbinamento delle pietanze preparate per l’occasione da Il Postaccio – dedicata al fenomeno ascendente dei vini rosa, di cui l’Abruzzo è degno protagonista.

Tutte le degustazioni saranno a numero chiuso. Per informazioni e prenotazioni visitare il sito www.gironidivini.it, contattare il numero 335.7533346 o scrivere all’indirizzo mail [email protected]