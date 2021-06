L’AQUILA – Manca un aggregato, quello della Lincosta storica di Giuliana ed Agostino, ma piazza San Pietro ha riconquistato uno dei suoi fronti, appena riscoperto.

Vedere una delle più caratteristiche piazze della città quasi pronta è piacevolmente sorprendente.

Prima del sisma era diventata un po’ la piazza degli studenti che erano venuti a vivere in massa nel quartiere, era normale incontrarli, non solo la sera in piazza, ma anche di giorno, tra i vicoli del quarto, a cucinare o a tenere i bambini ai vicini aquilani da generazioni o a fare arrostate per i vicoli, quasi a volerne rimarcare il carattere popolaresco che ha sempre contraddistinto la zona.

La piazza diventò un punto di riferimento. Cominciò tutto con un cineforum dell’Udu a Palazzo Camponeschi dopo il quale si veniva allo Student bar, di lì cominciò tutto. Anche Giuliana fece un’offerta per gli studenti che la adorarono immediatamente. Non mancarono i problemi in quegli anni, il prete recintò il sagrato per evitare che venne utilizzato la sera, qualcuno chiamava le forze dell’ordine ogni tanto, ma nulla a che vedere con quello che si nota oggi in centro.