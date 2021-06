L’AQUILA – “Come accadrà questo weekend nelle maggiori piazze d’Italia, anche a L’Aquila, grazie al gruppo locale, sarà possibile recarsi presso i nostri gazebo a firmare per la tutela del Made in Italy, per tesserarsi e per dare la propria disponibilità a partecipare alla trasferta di Roma prevista per sabato 19 giugno. Nel capoluogo saranno presenti due gazebo dove poterci incontrare:

– Sabato 12 giugno dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso il mercato di Piazza D’Armi

– Domenica 13 giugno dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso Corso Vittorio Emanuele di fianco al Bar del Corso.

Le disponibilità per la trasferta, con i bus, per Roma sono limitate per rispettare la normativa anti-covid; maggiori informazioni saranno fornite in loco.

Ringraziamo i nostri sostenitori per averci inondato di firme nella precedente raccolta e diamo appuntamento a tutti coloro che non sono ancora potuti venire a trovarci.