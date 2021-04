L’AQUILA – Ci sono arrivate diverse segnalazioni per il problema della Tessera sanitaria scaduta. Dal portale delle poste sembrerebbe impossibile completare la procedura di registrazione.

Questo nonostante i ripetuti appelli della autorità sanitarie nazionali a non cavillare sui vaccini, ma niente da fare. La tessera sanitaria, anche se scaduta, si può usare per diversi servizi ma non per il vaccino dove comunque c’è una doppia verifica con il documento di identità. Per di più sulla tessera sanitaria il codice fiscale non cambia. Un disagio grosso che costringe a recarsi all’Agenzia delle Entrate per richiederne una nuova.

La tessera nuova, poi, dovrebbe arrivare automaticamente, per cui il malumore delle persone per questo disservizio è alto. La paura di non riuscire ad iscriversi ma in molti casi sono già saltati degli appuntamenti, perché quella nuova ancora non arriva.

Secondo le tabelle di marcia del Commissario per l’Emergenza Figliuolo, l’Abruzzo dovrebbe vaccinare giornalmente 7050 persone al giorno, 49.350 a settimana. Per farlo le cose andrebbero semplificate anziché complicate .