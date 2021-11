Al via dal 1° dicembre la somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid per le persone di età compresa tra i 40 e i 59 anni: ne dà ufficialmente comunicazione il Ministero della Salute con la circolare n. 51396 dell’11 novembre scorso. Si può effettuare questa dose “booster”, vale a dire di richiamo, se trascorsi almeno sei mesi dalla somministrazione della seconda dose. Il Ministro della Salute sottolinea l’importanza della vaccinazione, soprattutto per le persone più deboli ed esposte, considerato anche la risalita del numero dei contagi.Assenza giustificata senza decurtazione

Anche per la somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid, come per le precedenti, si giustificherà l’assenza del personale della scuola. In questo modo, sia docenti che personale Ata saranno giustificati qualora assenti perché decidono di effettuare il vaccino. La misura è valida sia per i docenti e gli Ata di ruolo, che per quelli con contratto a tempo determinato, incluse le supplenze brevi.L’assenza non comporta neanche nessuna decurtazione dello stipendio: a stabilirlo è l’art. 31, comma 5, del decreto legge n.41/2021, convertito, con alcuni cambiamenti, dalla legge n.69/2021.

Qualora il personale scolastico si dovesse assentare nei giorni successivi alla somministrazione del vaccino a causa dei postumi dello stesso, questi giorni rientrerebbero nella malattia ordinaria, si considererebbero giorni di malattia regolare e per tale motivo oggetto di relativa decurtazione.