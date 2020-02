Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il decreto di nomina di Giovanni Legnini, a commissario straordinario della ricostruzione del terremoto del Centro Italia.

L’ex parlamentare ed ex vice presidente del Csm prende il posto di Piero Farabollini, la cui nomina era scaduta nel dicembre scorso ed era quindi in regime di prorogatio, lasciando il posto con consiglio regionale al primo dei non eletti, Pierpaolo Pietrucci.

