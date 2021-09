ROMA – Si svolgerà domani, martedì 7 settembre, ore 12 alla Sala Berlinguer, al terzo piano del Palazzo dei Gruppi, la conferenza stampa di presentazione del disegno di legge – a prima firma Stefania Pezzopane – Delega al Governo per l’adozione di un “codice della ricostruzione” nei casi di emergenze di rilievo nazionale.

“Obiettivo è quello di costruire un modello unico per le ricostruzioni post-sisma, che rispetti le particolarità dei territori, ma che consideri che le stesse possono tutte essere pianificate e organizzate in un modello adattabile ed esportabile – dice la deputata del Pd Stefania Pezzopane -. Si tratta di omogenizzare le diverse discipline che regolano i processi di rifacimento, attraverso un Ddl che costituisca il riferimento per disciplinare futuri processi di ripristino e che, nel contempo, assicuri stabilità e sviluppo nei territori post-calamità”.

All’evento partecipano: Debora Serracchiani, presidente del Gruppo Pd alla Camera; Roberto Morassut, vicepresidente del Gruppo Pd con delega al Territorio, ambiente e lavori pubblici; Stefania Pezzopane, responsabile Pd per le Aree terremotate e la ricostruzione e prima firmataria del Ddl; Chiara Braga, deputata dem e responsabile Pd per Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture; Alessia Rotta, presidente della commissione Ambiente della Camera.

Per seguire i lavori inviare una mail all’indirizzo [email protected], specificando se in presenza o da remoto. L’ingresso del Palazzo dei Gruppi è in via degli Uffici del Vicario, 21.

Link per seguire i lavori: https://cdd.webex.com/cdd/j.php?MTID=m0dca5bd9c9e368410baa1e973c157c5b