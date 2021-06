L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha pubblicato ieri all’Albo pretorio un avviso per riaffidare il locale bar del terminal di Collemaggio. Lo stesso, si legge nell’atto, fino al mese di febbraio 2021 era locato ad una società che ha cessato l’attività. Ma bisogna fare in fretta, parecchio in fretta, stante la scadenza, per la presentazione delle domande di interesse per essere invitati alla procedura, fissata al 18 giugno.

“Gli interessati ad essere invitati a partecipare alla procedura, dovranno far pervenire le richieste entro le ore 13,00 del giorno 18 giugno 2021 a mezzo dell’allegato modulo redatto in lingua italiana unitamente al certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, al Comune di L’Aquila – in una delle seguenti modalità: direttamente a mano presso Comune di L’Aquila – Protocollo generale – sito in via Roma; a mezzo raccomandata R.R. a: Comune di L’Aquila, Via S. Bernardino – 67100 – L’Aquila; a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]; a mezzo posta elettronica ordinaria: [email protected] (nel quale caso sarà inviata mail di conferma di avvenuta ricezione)”