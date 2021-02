TERAMO – “Grande amante degli animali e difensore strenuo dei loro diritti, maresciallo sottoufficiale dell’Esercito Italiano, nurse educator e consigliere comunale di Teramo. È questo l’elevato profilo professionale e istituzionale, Ivan Verzilli, scelto dal Segretario nazionale di Rivoluzione Animalista, Gabriella Caramanica, per la carica di coordinatore nazionale del partito politico. “Sono molto lieta di annunciare l’ingresso in RA di Ivan Verzilli, che andrà a ricoprire un ruolo delicato, autorevole e importante come quello di coordinatore nazionale”, ha commentato il segretario Caramanica. Che, poi, ha aggiunto: “Ivan è un valore aggiunto per la nostra squadra, giovane e simbolo di rinnovamento della nostra classe dirigente. Sono convinta che farà un gran lavoro di sinergia e collaborazione su tutto il territorio nazionale. Stiamo crescendo e servono figure in grado di unire e portare avanti la battaglia a tutela dei diritti animali”.

Soddisfatto per il nuovo incarico lo stesso Verzilli: “Sono davvero onorato di ricoprire questo prestigioso incarico. Gli animali rappresentano un pezzo fondamentale della mia vita e a loro difesa mi batto con impegno e dedizione ogni giorno. Finalmente c’è un partito come Rivoluzione Animalista che vuole rilanciare quotidianamente questo percorso a protezione dei diritti animali e non posso che essere orgoglioso di farne parte. Ci attende un lavoro intenso e forte. Io sono pronto. Ringrazio il segretario nazionale Gabriella Caramanica per la fiducia riposta”.