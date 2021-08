PESCARA – Parte nel giorno di ferragosto l’ultima fatica della kermesse itinerante Tennis Tour “I Love Abruzzo” che da circa quattro mesi tiene banco nel territorio regionale: oggi a Pescara avranno inizio le qualificazioni del torneo internazionale maschile ITF da 15.000 $ “Regione Abruzzo – Aterno Gas & Power Cup”, che si concluderà il prossimo 22 agosto. Si tratta della quarta tappa internazionale della manifestazione che ha portato in Abruzzo 2.300 atleti provenienti da tutta Italia e dal mondo, toccando ben nove città.

Al circolo tennis “Prati37” sono attesi atleti con classifica Atp: gli iscritti più forti sono Riccardo Balzerani, 484 nel ranking mondiale, i francesi Alexis Gautier e Arthur Reymond, rispettivamente 514 e 602, poi un altro italiano, Andrea Basso,616, che ha già gareggiato al 15.000$ all’Aquila. Tra i primi 12 in graduatoria anche un abruzzese, Giorgio Ricca, 735.

“Entry list d’eccezione per l’ultimo torneo della manifestazione – spiega Luca Del Federico, direttore del torneo -. Chiudiamo in bellezza dopo circa quattro mesi di eventi in tante città abruzzesi con tanto spettacolo e presenze di pubblico. Una formula che è stata apprezzata e che ripeteremo il prossimo anno”.

Infine, una curiosità: ospite a Pescara il giocatore argentino Matìas Franco Descotte, ex 250 al mondo che pur non partecipando al torneo sarà presente per allenarsi per i suoi futuri impegni.