TEATROZETA: “In viaggio con PETER PAN”

TEATROZETA, per la Stagione Teatrale 2019/2020 per bambini PAPAVERI e PAPERE presenta In Viaggio con PETER PAN, liberamente tratto dal racconto e dai personaggi di James Matthew Barrie con Maria Elisa Barontini, il 12 GENNAIO 2020 ore 17,30, presso GRAN CINEMA TEATRO ZETA – Parco delle Arti (L’Aquila Loc. Monticchio).

Niente da fare!!! Peter Pan non vuole proprio crescere! L’eterno ragazzino che tutti amano è in volo per il mondo alla ricerca di nuove avventure. E chissà che non trovi qualche bambino disposto a seguirlo sull’Isola Che Non C’è e a combattere al suo fianco contro il temibile Capitan Uncino! Riuscirà il nostro amico a sconfiggere l’eccentrico pirata e il suo fedele nostromo Spugna? Ma soprattutto, deciderà una volta per tutte di crescere? Per scoprirlo volate anche voi con Peter verso l’Isola Che Non C’è, dove pirati, fatine e affamati coccodrilli vi attendono per vivere fantastiche e indimenticabili avventure! Un viaggio per coraggiosi ed eterni bambini di ogni età!

TECNICA: Teatro d’attore con interazione costante e attiva dei bambini e brevi interventi di pupazzi/burattini e bolle di sapone.

L’attrice in scena, con veloci cambi accompagnati da musiche, si alterna nei ruoli contrapposti del beffardo e simpatico Peter Pan e del vanitoso (e suo malgrado comico) Capitan Uncino. Il raccordo chiave tra i due personaggi saranno proprio i bambini, il cui apporto sarà dunque fondamentale per lo svolgersi della vicenda e per condurre Peter Pan all’agognata vittoria finale.

Commenti

comments