TEATRO DEI 99: Stagione Teatrale 19/20 – Fabbrica dei Sogni

In questi anni il Teatro dei 99 si sta affermando come un luogo “intimo” dove “fare cultura”, un luogo dove condividere momenti d’arte che rappresentano alimento per le menti e l’anima; uno spazio multidisciplinare a disposizione della città in cui ciascuno può sentirsi “a casa”.

La stagione teatrale si affianca ad attività ad essa connesse come gli INCONTRI che i vari artisti ospiti offrono a chi, amatore e/o professionista, voglia conoscere più da vicino il lavoro dell’artista o semplicemente fare una esperienza, ma anche consentire a chi frequenta discipline artistiche e le pratica, la possibilità di un approfondimento.

L’impostazione data al lavoro svolto fin qui mi fa piacevolmente constatare l’incoraggiante risposta del pubblico che è in costante aumento nonostante la complessità di una proposta sempre di elevata qualità artistica ma non sempre scontata e rassicurante, che vede alternarsi, in scena e nelle sale didattiche, artisti riconoscibili ad altri meno popolari ma altrettanto interessanti ed innovativi.

Posso dire che il mio lavoro miri a creare uno spettatore che vada a teatro per il piacere del frequentare il teatro e non legandosi esclusivamente al nome di maggiore richiamo in cartellone. Uno spettatore che creda nel potere del teatro, nella sua funzione civica e sociale, che sappia fare di ogni stagione teatrale un piccolo tesoro da portare con sé: un’esperienza!

Mi auguro che la varietà delle proposte messe in campo possa sempre di più incuriosire, stimolare, appassionare; sicura di aver lavorato con attenzione e scrupolo, consapevole della responsabilità che un teatro ha nei confronti del suo pubblico specialmente dei più giovani.

Il teatro è ancora e sarà sempre un porto franco, un luogo in cui potersi esprimere, confrontare e vivere emozioni condivise, reali: una vera e propria “FABBRICA DEI SOGNI”.

Fare un abbonamento agli otto spettacoli proposti in questa stagione, è un regalo prezioso da fare e da condividere.

Buon teatro a tutti.

Loredana Errico – Il direttore artistico Teatro dei 99 Calendario Spettacoli

Giovedì 12 dicembre 2019 | ore 21:00

NEI NOSTRI PANNI di e con Daniela Baldassarra… come raccontare (male) le donne

Giovedì 23 gennaio 2020 | ore 21:00

CAVALIERI NELLA TEMPESTA Fausto Morciano legge Jim Morrison con Alessio Pinto alla chitarra – Produzione del Teatro dei 99

Giovedì 13 febbraio 2020 | ore 21:00

SANREMO: 70 ANNI DI EMOZIONI!

Omaggio al Festival della Canzone Italiana a cura degli artisti del Teatro dei 99

Produzione del Teatro dei 99

Giovedì 20 febbraio 2020 | ore 21:00

DA SCARPETTA A DE CRESCENZO di e con Benedetto Casillo

Domenica 8 marzo 2020 | ore 18:00

CIRCLE OF LIFE Omaggio al RE LEONE

Spettacolo di balletto e circo contemporaneo con Claudio e Paolo Ladisa

Co-produzione Teatro dei 99

Domenica 29 marzo 2020 | ore 18:00

APPARIS SCOMPARIS di e con Andrea Paris mago, illusionista, mentalista, comico

Giovedì 16 aprile 2020 | ore 21:00

LA BANDA con Federico Perrotta

Giovedì 30 aprile 2020 | ore 21:00

STASERA SI PARLA DI CINEMA! Piecesare Stagni si racconta con gli artisti del Teatro dei 99

Produzione del Teatro dei 99

Stagione Teatrale 2019-2020

Biglietto € 15,00

Abbonamento agli otto spettacoli € 105,00

Per info, prenotazioni e convenzioni chiamare il numero 0862-316578

