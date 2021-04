ROMA – Dalle ore 21.00 del 10 aprile alle ore 06.00 del 12 aprile 2021 in fascia oraria 21.00 – 06.00, causa lavori propedeutici alla nuova disciplina del traffico, chiusura al transito veicolare della Tangenziale Est – Galleria Nuova Circonvallazione Interna nel tratto compreso tra Via Nomentana e la A24 in direzione San Giovanni, chiuse anche le rampe di immissione da Via Tiburtina.

Deviazione del transito veicolare proveniente da Via Salaria sulla complanare in direzione di Via della Batteria Nomentana.