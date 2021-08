TAGLIACOZZO – Questa sera, giovedì 12 Agosto, Tagliacozzo Festival ospita in doppio turno alle 18.30 e alle 21.30 il concerto del leggendario maestro milanese Fabio Concato con Paolo di Sabatino Trio. Un momento di magia invaderà il Chiostro di San Francesco sulle note di canzoni immortali come Guido Piano, Rosalina, Fiore di Maggio, Sexy Tango, Ti ricordo ancora nella nuova versione jazz.

Artista straordinario e poliedrico, Concato ha cullato con le sue poesie generazioni intere di italiani accompagnandone i momenti più importanti con i suoi versi poetici e la sua voce inconfondibile.

“E’ uno dei concerti di cui andiamo più fieri – dice Jacopo Sipari, direttore artistico della rassegna. Il Maestro per me resta una delle leggende vere del cantautorato italiano. Tutti conoscono le sue canzoni e continuano a significare molto per tutti noi. E’ stato uno dei primi nomi che abbiamo scelto di comune accordo, perché è un autore che davvero piace a tutti, con la sua eleganza, il suo stile inconfondibile, la sua classe unica. Un vero regalo per tutti averlo a Tagliacozzo Festival, un regalo che in primo luogo abbiamo fatto a noi stessi”.

Il titolo dell’ultimo lavoro del Maestro è “Gigi”, dal nome del padre dell’autore, colui che fin dall’infanzia lo iniziò alla musica jazz e brasiliana, già protagonista dell’omonima canzone molti anni fa, una delle migliori del repertorio di Concato, brano che ovviamente non manca nel nuovo progetto.

Disco di puro divertimento per Fabio e Di Sabatino, registrazione in diretta, come in un live, organico essenziale (piano, contrabbasso e batteria) e grande passionalità nell’esecuzione. I successi ci sono tutti, mai stravolti ma “accarezzati” dai nuovi arrangiamenti, che ben si prestano al repertorio del nostro.

Un concerto dalla incredibile intensità che ancora una volta mostra come per Tagliacozzo Festival ciò che valga prima di tutto sia l’eleganza e la classe. E di questa Fabio Concato ne ha regalata per anni e anni a tutta Italia.

Il Festival dopo Capossela, Allevi, Biondi e Noemi continua a illuminare l’Abruzzo e entra così nel vivo della rassegna aprendo la strada ai Queen in Symphony con Orchestra Sinfonica Abruzzese e Roberto Molinelli (13 Agosto), Tosca con Morabeza (14 Agosto) e alle Donne di Puccini con Jacopo Sipari di Pescasseroli e Donata d’Annunzio Lombardi per il gran concerto di ferragosto (15 Agosto).

Info su www.tagliacozzofestival.com