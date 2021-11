L’AQUILA – Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto sul super green pass. Cdm che arriva dopo la riunione della cabina di regia e l’incontro con Regioni. Le novità più importanti sono il super green pass, la certificazione verde rinforzata che potranno ottenere solo i vaccinati o guariti e l’obbligo di green pass per i mezzi di trasporto pubblici. Il provvedimento è stato varato all’unanimità.

Chi non è in possesso del super green pass non potrà entrare in bar e ristoranti al chiuso, palestre, impianti sportivi, cinema, teatri, discoteche né partecipare a spettacoli, feste e cerimonie pubbliche. Le persone che non sono vaccinate o guarite inoltre non potranno nemmeno soggiornare in albergo. Per recarsi sul posto di lavoro, invece, è sufficiente il green pass ottenibile con un tampone molecolare o antigenico. Queste regole scatteranno il 6 dicembre e resteranno in vigore fino al 15 gennaio.