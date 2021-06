L’AQUILA – Disciplinare l’occupazione del suolo pubblico, garantendo uniformità estetica e volumetrica, per evitare che la città diventi come una spiaggia libera. Abbiamo chiesto all’assessore al Commercio e vice Sindaco Raffaele Daniele se tutto questo è possibile. “Abbiamo concesso a ristoratori, bar, gelaterie, street food e in generale il food, tutto il suolo pubblico possibile in un momento in cui si poteva aprire solo all’esterno- spiega a Laquilablog – adesso che si è tornati a consumare anche dentro, gli esercenti non esagerino con gli spazi ” L’intervista