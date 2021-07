SULMONA – Tutto pronto per il workshop con Riccardo Mannelli sul disegno istintuale. Sta per prendere avvio a Sulmona il 24 e 25 luglio il laboratorio che verrà guidato dal disegnatore, pittore e autore satirico Riccardo Mannelli, assai noto per essere stato uno dei fondatori di mitiche riviste come Il Male o per aver collaborato con Cuore, Linus e tante altre testate italiane del mondo dell’informazione e della satira politica, attualmente firma de Il Fatto Quotidiano.

Il workshop è organizzato con formula intensiva, ha una durata di dodici ore distribuite in due giorni e si terrà nella residenza di campagna Villa Giovina. Il docente, grazie a dimostrazioni con modelle dal vero, mira a fornire ai partecipanti strumenti utili a migliorare la qualità espressiva del disegno.

L’iniziativa è promossa da Dalverolab con il supporto di Sulmonacinema ed è la prima vera occasione di incontro tra i disegnatori del gruppo, dopo molti mesi di esercizi e sessioni svolti in live streaming.

Il corso è a numero chiuso. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] entro venerdì 23 luglio.

BIOGRAFIA BREVE

Riccardo Mannelli dal 1975 realizza disegni e vignette satiriche per la stampa nazionale e internazionale. Humour, Cuore, Satyricon, Il Male, Boxer sono solo alcune delle testate satiriche europee con cui ha collaborato o che ha contribuito a fondare. Collaborazioni più recenti sono quelle con La Repubblica e Il Fatto Quotidiano. Si dedica anche alla ricerca pittorica, partecipando a diverse mostre. Nel 2011 è invitato alla 54ª Biennale di Venezia, nel Padiglione Italia. Nello stesso anno espone l’intero ciclo Commedia IN Z.E.R.O. al Festival di Spoleto. Nel 2016 tiene una personale alla Building Bridges Art Exchange di Los Angeles. Insegna all’Istituto Europeo di Design (IED) di Roma dove ha coordinato il dipartimento di Illustrazione e Animazione.