Sulmona, Seminario FARE sul Project Management

Si è svolto oggi, presso l’Abbazia Santo Spirito al Morrone a Sulmona, un importante seminario in merito alla tematica del Project Management, organizzato dalla FARE, Federazione Nazionale Provveditori Economici Settore Sanità, che ha visto la partecipazione di 70 convegnisti tra funzionari e dirigenti delle ASL abruzzesi e campane, con specifici compiti di acquisti in ambito sanitario.

Il convegno, che ha visto anche la presenza del mercato di settore, ha trattato l’importanza dell’approccio ai progetti con procedura di acquisto di beni e servizi nel settore Sanità come evoluzione della professione del Bayer pubblico per l’efficiente ed efficace impiego delle risorse pubbliche.

Il convegno ha visto la presenza del Presidente FARE dott. Salvatore Torrisi e come Responsabile Scientifico del Convegno il dott. Claudio Amoroso Presidente AREA. Hanno preso la parola come relatori, il dott. Mario Ferrante, Direttore Generale A. O. S. Pio di Benevento che ha parlato dell’esperienza gestionale AORN di Caserta; il dott. Giovanni Pisano, Direttore certificazione IPNA, che ha illustrato il primo approccio al Project Managment; la dott.ssa Michela D’Amico, Project Manager, Responsabile Procedure di Acquisto Beni e Servizi ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, che ha trattato del case study Project Managment e il dott. Giuseppe Monita, Vice-Chair MD MedTech Europe che ha concluso la giornata di studio trattando del Mercato Unico Europeo & eprocurement, nello specifico ambito del progettare e collaborare con la PA.













