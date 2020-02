Sulmona, a rischio chiusura caserma del carcere

“Non vengono rassicuranti le notizie sullo stato di saluto della caserma agenti del carcere di Sulmona”. Lo afferma Mauro Nardella, segretario generale territoriale UIL PA Polizia Penitenziaria. “Seppur non ancora in possesso dei dati ufficiali, che ci saranno consegnati a giorni, stamattina, dopo una breve interlocuzione con il direttore del carcere, è trapelata, purtroppo, la quasi certezza che lo stato di saluto della caserma non sia ottimale”.

“Se dovesse emergere la necessità di mettere la mano alla chiusura della stessa, si apriranno scenari drammatici per i tanti pendolari che offriranno il regolare svolgersi dell’attività del penitenziario” spiega Nardella. “La UIL si dice molto preoccupata della situazione. A tal proposito chiede che si attivi subito una task force alla fine intanto di capire bene lo stato delle cose e trovarne, usando l’estremismo delicatezza della situazione, le contromisure immediate volte a salvaguardare le aspettative dei tanti poliziotti che ricorrono alle cure della caserma per sopperire ai tantissimi chilometri intercorrenti tra l’ambiente familiare e il luogo di lavoro ”.

“Grave sarebbe poi, l’applicazione fornita ubicazione, lo scenario che si aprebbe per la mensa agenti”. Conclude Nardella: “Il fatto che insista in un luogo che si pone proprio sotto il complesso della caserma non garantita, per ovvi motivi, la sua regolare funzionalità e con essa la possibilità per tutti di consumare il pasto ”.

Commenti

comments