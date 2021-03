“È necessaria un’operazione di trasparenza sulle Zes abruzzesi: il presidente Marsilio con chi sta? E in che modo si sta operando a favore della sua regione?”. Lo dichiara Camillo D’Alessandro, deputato di Italia Viva.

“Chiedo pubblicamente a Marsilio – continua – di farci sapere, rispetto all’ imminente nomina del commissario sulle Zes da parte del ministero per il Sud, quali sono le proposte della Regione Abruzzo. Marislio intende esprimere la sua contrarietà a qualunque nome non abruzzese? Visto che la nomia avviene sentito il parere delle regioni e rappresenta una questione delicata, perché in ballo ci sono importanti misure di attrazione di investimenti e per l’occupazione, dobbiamo aspettarci una persona che non ha niente a che vedere con l’Abruzzo, come lui? Masilio vuole un abruzzese sì o no? Non mi risulta che nelle Zes di altre Regioni vengano calati persone esterne alla realtà territoriale. Ho scritto alla ministra del Sud per rappresentarle il timore che l’Abruzzo possa essere terreno di conquista. E non vorrei che proprio in Abruzzo si compia questo sfregio. Se Marsilio farà questa battaglia noi saremo al suo fianco. Sia chiaro: a me e non interessano i nomi, ma la dedizione alla funzione per questa irripetibile occasione, che solo una figura locale può garantire”.

“Se i miei timori saranno fondati chiamerò in Aula la Ministra per conoscere la posizione della Regione Abruzzo sul commissario, e le regioni della scelta”, conclude.