“Subbuteo L’Aquila Club” incassa buoni risultati a Napoli

L’AQUILA – Si è tenuta a Napoli, lo scorso fine settimana, la seconda tappa del Guerin Subbuteo di Calcio da Tavolo, una delle manifestazioni a livello nazionale che la Federazione Italiana Subbuteo e Calcio Tavolo (FISCT) organizza in collaborazione con la famosa testata giornalistica Il Guerin Sportivo. Si sono affrontate in due giorni di gare 12 tra le squadre più forti del campionato italiano di serie A-B-C e D. Tra queste il Subbuteo L’Aquila Club, che si è ben comportato subendo sconfitte di misura dalle più quotate formazioni delle serie superiori ma conquistando vittorie con squadre militanti nel suo stesso campionato di serie D.”‘Questo,- ha detto il Presidente del club Paolo Baglioni, non può che farci ben sperare per il prossimo campionato che disputeremo ad ottobre, subito dopo i Mondiali che ricordo si terranno a Roma, contro compagini della stessa categoria che dovranno fare i conti con una formazione agguerrita e ben preparata sul piano tecnico e tattico che sta crescendo e che ha riacquistato pedine importanti all’interno della compagine per puntare a salire in serie C. Inoltre tutto ciò non potrà che essere di buon auspicio per una possibile candidatura della nostra città, che stiamo pensando di avanzare alla Federazione, quale sede per lo svolgimento dello stesso campionato.