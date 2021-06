ROMA – Non si fermano gli impegni in radio per Monica Setta. Dopo il successo di critica e pubblico di “Parla con lei – Quando le donne fanno la differenza”, la giornalista ha inaugurato un nuovo programma quotidiano. Si tratta di “Lido Monica”, una striscia in onda dal lunedì al giovedì, tra le 12 e le 13, fino a settembre su Rai Isoradio.

Quattro chiacchiere sotto il metaforico ombrellone tra attualità costume e Life style per Monica Setta che è stata appena confermata alla conduzione di “Unomattina in Famiglia insieme” a Tiberio Timperi anche per la terza stagione 2021/2022 su Rai 1. Da ricordare anche il successo del libro “Quadrare i conti – Manuale di economia per le famiglie di rai libri”, già alla terza ristampa.

Tra gli ospiti di questa settimana di “Lido Monica” ci sono Francesca Valla, la nota Tata Francesca con cui si parla di compiti per le vacanze dei ragazzi, la scrittrice Lavinia Orefici autrice di “Elisabetta II dalla A alla Z” che racconterà i retroscena dei reali inglesi, il conduttore e regista Pino Strabioli (“Il Caffè di Rai 1”) e l’attore Giorgio Borghetti di “Un posto al sole”. Il nuovo programma “Lido Monica” è in onda su Rai Isoradio e sarà disponibile anche su RaiPlay Radio.

Monica Setta, laureata in filosofia, è giornalista professionista dal 1989. Ha lavorato ai quotidiani Avvenire, Il Giorno, La Voce di Indro Montanelli, Corriere della Sera, e ai periodici Sette, Io Donna, Capital, Milano Finanza, Amica, Il Mondo, Gente, Gente viaggi, Gioia, Psychologies ed Elle, ma anche sul web all’Agi e a Tiscali.it. Attualmente scrive di finanza su Economy e Investire. Ha ideato e condotto programmi radiofonici (Radio 2, Radio 24, Radionorba) e Tv tra La7, Rai e Mediaset (“Donne allo specchio”, “Doppio misto”, “Bye bye baby”, “Contatto diretto”, 4 edizioni di “Domenica In”, “Il fatto del giorno”, “Solo per amore”, “Peccati – I sette vizi capitali”, “Seconda Serata Estate”). Nel 2015 ad Agon Channel ha condotto il quotidiano “Mattino chic” e un salotto settimanale (“Quello che le donne non dicono”). Ha lavorato a lungo come autore e conduttore nelle reti Rai per ragazzi. Il suo programma “Storie di ragazzi”, in onda su Rai Gulp, ha ricevuto il prestigioso Premio del Moige come “migliore trasmissione Rai” nella fascia 8-16 anni. Dal 2017, è nella squadra di Michele Guardì, dal 2019 è conduttrice, con Tiberio Timperi di “UnoMattina In Famiglia”, in onda tutti i weekend su Rai 1. Da aprile a giugno 2021 ha condoto tutti i sabati e le domeniche la trasmissione “Parla con lei” su Isoradio.