BOLOGNA – Quarantuno anni fa, alle 10:25 del 2 agosto, una bomba esplose nella sala d’aspetto della stazione di Bologna. Uno scoppio violentissimo, 85 le vittime e centinaia i feriti. I vigili del fuoco, tra i primi a portare soccorso, scavarono per ore alla ricerca di vite da salvare: lo fecero a mani nude o con l’aiuto di mezzi e strumenti. Uno di questi, l’unico veicolo di soccorso ancora esistente, è la FIAT Cristanini, il grande braccio meccanico impegnato durante quella tragica giornata in piazza delle Medaglie d’oro. Fu tra i primi mezzi ad arrivare e tra gli ultimi a rientrare in caserma, accompagnò il lavoro senza sosta dei vigili del fuoco, supportandoli nella ricerca di sopravvissuti, spostando e rimuovendo macerie, strutture crollate e carcasse di veicoli coinvolti nell’esplosione.

E’ un cimelio, un pezzo di storia del Corpo nazionale, il simbolo delle operazioni di soccorso effettuate dai vigili del fuoco.

Oggi la storica autogrù, restaurata e rimessa in moto dai vigili del fuoco di Bologna, ha preso parte per la prima volta al corteo in memoria della strage: ha aperto la sfilata alle spalle di un altro triste simbolo della tragedia, l’autobus 37 che quel giorno caricò a bordo i corpi senza vita delle vittime facendo la spola tra la stazione e l’ospedale Maggiore.