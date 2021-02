L’AQUILA – Strade comunali di proprietà privata, verso la regolarizzazione. Tocca per il momento a sei particelle catastali sui cui passa via Vetoio dall’incrocio del bar fino all’ingresso del plesso universitario di Coppito. Sono terreni di proprietà della Camera di Commercio che stanno per diventare a tutti gli effetti proprietà del Comune. Ne è in corso, infatti, la regolarizzazione con la cessione a titolo gratuito dalla Camera di Commercio all’ente comunale. Oggi l’approvazione in Commissione Bilancio.

Si tratta di poco più di 1200mq utilizzati come sedime stradale. Nel territorio comunale insistono diverse situazioni di sedimi stradali ancora di proprietà privata ma aperte all’uso pubblico da oltre 20 anni, realizzate di norma dalla stessa Amministrazione Comunale in vari periodi, senza la preventiva o successiva acquisizione dei terreni di proprietà privata.

Situazioni che possono creare contenziosi fiscali o amministrativi, contestazioni in caso di incidenti o calamità. Per questo si procede alla loro regolarizzazione.

Il Comune ora procede all’acquisizione gratuita dei terreni di via Vetoio, stante la disponibilità della Camera di Commercio di L’Aquila manifestata lo scorso anno. La proposta di Delibera è già stata approvata in Giunta. Oggi il passaggio in Commissione Bilancio, approvata con 28 voti favorevoli e otto astenuti.