L’AQUILA – Una piccola buona notizia per la viabilità sull’Autostrada A24. Strada dei Parchi è lieta di annunciare che “dalle 14 del 13 agosto al 6 settembre sarà disposta la riapertura temporanea al traffico di entrambe le rampe dello Svincolo di Tornimparte verso la carreggiata ovest dell’A24, in entrata verso Roma e in uscita dalla A24”.

Sempre dalla nota della concessionaria delle autostrade A24 e A25 si legge che “La carreggiata Ovest del Viadotto Sant’Onofrio, già sismicamente adeguata, verrà aperta al traffico in entrambe le direzioni per consentire il completamento della carreggiata Est senza condizionare il pieno funzionamento dello Svincolo di Tornimparte e senza intralciare la circolazione dei veicoli in entrambe le direzioni.Il personale di SdP ha completato, nel pieno rispetto degli impegni presi, la parte più impegnativa dei lavori di messa in sicurezza di entrambe le carreggiate del viadotto Sant’Onofrio”.