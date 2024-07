Storie di ordinari front office

L’AQUILA – La scena si svolge al Front office del Centro prelievi dell’Aquila. Una signora distinta prenota il suo turno con l’opzione ‘precedenza’.

La sala, come sempre, trabocca di gente in fila. Fa caldo, in molti aspettano, da fuori, di essere chiamati.

La signora ci ha pensato su prima di esercitare il suo diritto. La patologia che l’affligge non la vuole né seduta, né in piedi. Non può.

Ma, nonostante una condizione certificata di ‘portatrice di handicap’, la signora in genere preferisce fare finta di niente; ogni volta, fa regolarmente la fila e paga tutte le prestazioni alle quali potrebbe, per diritto, accedere gratuitamente perché, altrimenti, ogni volta dovrebbe attendere tempi biblici e lei non può permetterselo.

Stavolta, però, non ce la fa proprio ad attendere il suo turno, non si sente bene. E allora cede all’esercizio del diritto concessole da apposita commissione e accede alla ‘precedenza’.

Mostra il biglietto per richiedere la prestazione e, prima che apra bocca, viene gelata dalla considerazione della dipendente Asl, dietro al vetro.

“Perché ha preso la corsia preferenziale? Mica ha un handicap lei!”.

“Ah no? Lei sta mettendo in dubbio la mia onestà, quindi?”

“E che genere di handicap avrebbe? Lei sta bene e si vede!”

La cosa va avanti per un po’.

La signora, che non ha nessuna intenzione di spiegare che cosa l’affligge, mortificata e umiliata, lungi dal farsi offendere semplicemente perché all’apparenza non ha nulla che testimoni il suo stato di portatrice di handicap, cerca di rimostrare il suo trattamento alla direzione sanitaria, pensando di avere un minimo di considerazione e ascolto.

E invece, anche la direzione sanitaria la snobba perché ‘la materia non è di sua competenza’ e rimbalza la palla all’ufficio reclami al quale la signora, portatrice di handicap, dovrebbe rivolgersi per raccontare una brutta esperienza subita per via di una non identificabile, perché priva di cartellino, impiegata che giudica e schernisce l’utente semplicemente perché l’apparenza inganna.

“Era la prima volta che esercitavo un mio diritto e ho ricevuto non un pugno nello stomaco, bensì due”, commenta la signora, ancora incredula dell’accaduto.

“Ci sono rimasta malissimo. Sono stata trattata ripetutamente e a lungo come una furba senza essere creduta proprio quell’unica volta che ho dovuto usufruire di un mio diritto”.

Qualcosa ( o forse, qualcuno) non funziona, evidentemente. C’è modo e modo di verificare l’onestà di chi hai davanti e l’apparenza non è certo un metodo.

Per esempio verificando l’impegnativa che riporta l’esenzione, prima di aprire bocca e dare fiato. O, semplicemente e con delicatezza, chiedendo. Così, per dire.