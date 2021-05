L’AQUILA – Enit, la storica Agenzia Nazionale del Turismo sta effettuando una digitalizzazione di tutto il proprio patrimonio storico archivistico e in più ha reso già fruibile una mostra online in cui racconta decenni di promozione turistica del paese all’estero. E sapete chi c’é? Chi c’era insieme a Venezia, Roma, Padova, Bologna, ecc tra le selezionate mete da consigliare ai turisti stranieri per i loro viaggi in Italia? Proprio noi, L’Aquila. Eh sì. Nell’era pioneristica del turismo di massa L’Aquila era considerata una città d’arte al pari di altre e ben note località turistiche.

E una testimonianza del lavoro di Enit sulla nostra città ce la dà buon Cesare Ianni, collezionista di “cose aquilane” ben noto attivista di Jemo ‘Nnanzi. Eh si perché se nella mostra virtuale c’è visibile una bella foto di Piazza Duomo, Cesare, invece, possiede proprio uno dei manifesti originali di promozione dell’Enit. E’ un manifesto di Umberto Noni del 1933 e stampato nel 1934.

Enit sta cercando di digitalizzare tutto il patrimonio, ma anche di ritrovare tutto il suo materiale. “Un utile mezzo di efficace propaganda generale sono i cartelli artistici – spiega infatti Enit – costituenti una meravigliosa serie di visioni delle località più pittoresche del Paese. Essi illustrano per opera di artisti lodati, tutta l’Italia, dal nord al sud, nella sua poesia naturale e nello splendore delle sue arti”.” Eh insomma, eravamo tra le “località più pittoresche del Paese”.

Lo storico ente detiene fisicamente parte di questi manifesti. Molti invece sono finiti nei canali di vendita del mercato privato. L’apertura dell’archivio al pubblico è anche un’occasione per ricostruire la grande produzione cartellonistica dell’Agenzia, di proprietà o per commissione, culminando nella costituzione di un archivio unico centralizzato che racconti la storia dell’Italia attraverso il suo patrimonio culturale.

Ad oggi la digitalizzazione dell’archivio comprende le regioni Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria. La campagna di catalogazione è ancora in corso e il materiale reperibile on line è in costante aggiornamento. L’occasione di questa iniziativa dell’Enit potrebbe essere sicuramente l’occasione di una qualche iniziativa per promuovere la città, anche grazie al manifesto di Noni, vedremo che ne pensano Comune dell’Aquila e Enit.

In ogni caso la mostra e l’archivio Enit meritano una visita, virtuale. Si tratta di fotografie e manifesti firmati dai più grandi artisti italiani dell’epoca, designer, grafici ecc. Delle vere chicche che raccontano le vicende di un paese. La storia di un paese dagli anni ’20 al boom economico, ma anche la storia di straordinarie campagne pubblicitarie, quando l’Italia, anche nella comunicazione e nel design, faceva scuola.