Stazione Tiburtina, nuovo progetto ma Tibus rimane fuori

Roma Capitale ha confermato: l’autostazione a Largo Mazzoni non s’ha da fare. Sono state recentemente pubblicate le modifiche al progetto, tutt’ora in cantiere, della demolizione della tangenziale est della Capitale che prevede importanti novità riguardo la divisione degli spazi superficiali ma non riguardo la collocazione dell’autostazione Tibus. Roma Capitale, infatti, non intende indietreggiare: gran parte delle corse verranno spostate ad Anagnina, attuale capolinea della Metro A; le corse abruzzesi (oggetto di aspro dibattito soprattutto in campagna elettorale per le regionali in Abruzzo), invece, dovrebbero essere trasferite nel piazzale est della stazione Tiburtina con la creazione di un piazzale con alcuni stalli dedicati anche se dal progetto non sono previste neanche delle pensiline.

La scelta del Campidoglio rispetto lo spostamento di Tibus ha fino ad ora generato una marea di reazioni negative, dagli organi territoriali (Municipio II PD e Municipio VII 5 Stelle) ai Governatori e Sindaci dei pendolari coinvolti, sembra essersi messo in moto, negli ultimi mesi, un coro trasversale contro la scelta della cancellazione dello scalo bus più trafficato d’Italia.

La scelta ancora oggi non viene giustificata con argomentazioni solide. L’attuale posizione dell’autostazione infatti si colloca in quadrante ottimale per chi si sposta con le tratte extra-urbane su gomma. Il quadrante che insiste a Largo Mazzoni infatti risulta congeniale per i pendolari data la vicinanza all’Università La Sapienza, il Policlinico Umberto I e le innumerevoli linee urbane su gomma e su ferro (tra cui le Ferrovie Laziali, la Metro B e il futuro Tram sulla Tiburtina).

Tale posizione agevola gli spostamenti anche per chi viaggia di notte, cosa che invece, non può dirsi per Anagnina che, essendo “solo” un capolinea della Metro, renderebbe più che difficoltosi gli spostamenti in città negli orari di chiusura della metropolitana.

L’area dove insiste oggi l’autostazione Tibus è stata oggetto di un duro scontro tra il Comune e i concessionari nel 2016, anno in cui è scaduta la convenzione tra le parti. Dopo la comunicazione dell’allora prefetto Tronca di voler rientrare in possesso della zona in questione, è stata messa a norma l’autostazione solo per il tempo necessario affinché Roma Capitale trovasse una soluzione definitiva.

Fonti dall’Aula capitolina Giulio Cesare parlano dell’incapacità, de facto, di promuovere un nuovo bando per la gestione dell’autostazione mentre la maggioranza grillina rivendica la scelta, anche se non pare esserci un consenso unanime in consiglio.

Al di là delle questioni politiche e della instabile maggioranza in Campidoglio, appare complicato spiegare le ragioni di tale decisione: in una città dove qualsiasi servizio pubblico manifesta quotidianamente le proprie falle, perché togliere ai privati un servizio che funziona bene?

di Ulderico Sconci

