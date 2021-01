L’AQUILA – Si terranno oggi, lunedì 25 gennaio alle ore 21, in modalità online, gli “Stati generali della salute in Abruzzo”, organizzati dal Partito Democratico regionale. L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook e raccoglierà gli spunti e le riflessioni di operatori, amministratori, cittadini per la costruzione di un progetto di rilancio del sistema sanitario regionale.

Introdurrà Massimo Cialente (medico, componente del Coordinamento sanità del partito regionale), che illustra il senso dell’iniziativa: “Il Pd si mette a disposizione per avviare un dibattito aperto. La pandemia ha messo in evidenza i limiti complessivi della sanità nel nostro Paese e in particolare in Abruzzo. Anni di tagli sommati a incapacità gestionali e di organizzazione hanno portato a sofferenze e inefficienze. E’ decisamente questo il momento di pensare al futuro. Dobbiamo sapere guardare alla sanità abruzzese nel 2030, comincia un percorso che porterà alla predisposizione di un progetto che non sarà un libro dei sogni, ma un piano concreto e misurabile”.