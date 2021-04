Gli stabilimenti balneari riapriranno a metà maggio ma ogni regione deciderà il giorno. Le regole sono come quelle dell’anno passato con gli ombrelloni sistemati in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati. Va cioè assicurata una distanza di 3 metri tra ombrelloni. Tra lettini e sedie a sdraio, quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1 metro.

Le fiere ripartono invece il 15 giugno mentre i congressi il 1 luglio. Il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori. E’ raccomandato inoltre l’utilizzo di tecnologie digitali, dal sistema di prenotazione alla compilazione della modulistica.

Negli stabilimenti termali e nei centri benessere la partenza è fissata al primo luglio e gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni al chiuso. Sarà vietato l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi come i bagni turchi.

Per parchi divertimento prenotazioni e igiene

Anche nei parchi divertimento va garantito un sistema di prenotazione e pagamento ticket on line. Previsti poi percorsi obbligati di accesso e uscita dalle attrazioni con prodotti per l’igiene delle mani in più punti. Per i parchi acquatici valgono le disposizioni previste per le piscine.