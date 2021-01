ROMA – Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Sono in area arancione, scrive l’Ansa, le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla”.

La conferma arriva anche da Marco Marsilio: “Una buona notizia per l’Abruzzo: ho appena avuto conferma dal ministro Speranza che da domenica 31 gennaio la nostra regione passerà in fascia gialla. Alla soddisfazione, si unisce l’appello al rispetto delle regole: il virus c’è ed è importantissimo non abbassare la guardia”