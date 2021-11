L’AQUILA – Sabato 13 novembre ore 19 e ore 21, nuovo appuntamento della Stagione “Tutto il superfluo necessario 2021” di Spazio Rimediato.

Questa volta ospitiamo il grande ritorno di Matteo di Genova con il suo “Verna Sessions Live”.

“Verna Sessions è una serie di poesia e poesia con musica prodotta da Matteo Di Genova e realizzata per Howphelia insieme alla Verna Band, con riprese e montaggio di Alessandro Tettamanti. La serie è accompagnata da un libro che ne raccoglie i testi e che presenta in appendice alcuni tra i brani che hanno portato l’autore a riscuotere i maggiori riconoscimenti nel mondo del poetry slam e della spoken music italiana. Siamo orgogliosi di rappresentarla live il 13 novembre sul palco di Spazio Rimediato, accompagnata da alcune cover che faranno scendere la lacrimuccia a tutti i vecchi punkabbestia ammaccati come noi. Durante la serata sarà possibile acquistare l’abbonamento alla serie con libro e poster autografato inclusi.”

Con:

Matteo Di Genova

(poeta/performer)

Umberto Giancarli

(chitarra/ukulele)

Emanuele Capogna

(basso)

Marco Crivelli

(batteria)

per maggiori informazioni:

https://opheliaborghesan.wixsite.com/portf…/matteodigenova

In ottemperanza alle normative vigenti l’accesso in Teatro avviene esclusivamente su esibizione di Certificazione verde

Covid-19 (green pass) e documento di identità. Spazio Rimediato, Via Fontesecco 22

Info e prenotazioni al 3280527856 o 3406688091

Oppure [email protected]

Biglietto 10€ + 3€ tessera annuale

ABBONAMENTO (previa prenotazione obbligatoria)

“RIMEDIATO”: 9 SPETTACOLI, € 70, non nominale

“RIMEDIATISSIMO”: TUTTI GLI SPETTACOLI, € 80, nominale

