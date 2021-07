L’AQUILA – Con questo Avviso la Regione Abruzzo intende erogare un contributo una tantum, come ristoro dei danni subìti dai lavoratori/lavoratrici autonomi/titolari di partita IVA/professionisti, in termini di perdita di ricavi/compensi nell’anno 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.

Le risorse complessive stanziate per la realizzazione del su citato AVVISO sono pari a € 4.140.034,00 con possibilità di incremento successivo da parte della Regione. A differenza del Bando “Cura Abruzzo 2” del luglio dello scorso anno, le cui erogazioni sono tuttora in corso, non vi è la certezza che tutte le imprese/professionisti che faranno domanda verranno finanziati. Difatti, le graduatorie saranno elaborate non secondo l’ordine cronologico di invio delle candidature, ma in ordine crescente di ricavo/compenso anno 2019. Sarà pertanto data priorità ai soggetti con reddito/compenso più basso.

CHI SONO I DESTINATARI

a) soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, iscritti alle sezioni speciali A.G.O.;

b) titolari di partita IVA iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS;

c) liberi professionisti1, iscritti all’Albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata.

Sono escluse le seguenti categorie: le società (comprese le società con un unico socio), le cooperative, gli studi associati e le imprese operanti nel settore agricoltura in generale.

I destinatari devono possedere, al momento della presentazione dell’istanza, i seguenti requisiti:

ü inizio di attività (ossia p.iva attiva) prima del 01/01/2019;

ü ricavi/compensi anno 2019 non superiori a € 80.000,00;

ü riduzione dei ricavi/compensi dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 almeno pari al 30%.

COSA FINANZIA

La sovvenzione è erogata sotto forma di contributo a fondo perduto una tantum pari a 2.000,00 Euro, elevabile a 4.000,00 Euro nel caso di lavoro autonomo/impresa individuale con presenza di almeno un dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.

La candidatura deve essere presentata direttamente dall’Impresa o Professionista e non è prevista la delega ad intermediario; pertanto è necessario per il richiedente/beneficiario il possesso del codice SPID.

La Confesercenti è a disposizione per l’elaborazione della Domanda, ivi compresa la predisposizione dell’attestazione di cui all’All. B, in qualità di soggetto abilitato alla trasmissione telematica dei documenti contabili e per l’invio dell’istanza, con SPID dell’impresa, attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica sportello.regione.abruzzo.it

Per INFO: Sedi Confesercenti di Avezzano (Via Monte Velino, 133 / 137 – Tel. 0863/22764) e L’Aquila (c/o Cooperfidi Abruzzo, Via Saragat, 80 – Tel. 0862/65994). Per info dirette sul Bando – 349.2669699.