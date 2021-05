1)Il Contratto di rioccupazione post pandemia: il contratto a tempo indeterminato sarà legato alla formazione e a un periodo di inserimento di massimo sei mesi, durante il quale il datore di lavoro godrà di un esonero contributivo al 100%.Gli sgravi verranno restituiti nel caso in cui il lavoratore non sarà poi confermato al termine del periodo di inserimento.Gli sgravi sono cumulabili con gli altri interventi a disposizione delle aziende.2) Il Contratto di espansione: si abbassa a 100 dipendenti la soglia per il 2021 sia per lo scivolo che per la riduzione dell’orario.3) Il Contratto di solidarietà: le aziende che a giugno avranno lo sblocco dei licenziamenti, con un calo del 50% di fatturato, possono stipulare un contratto di solidarietà che porta la retribuzione dei lavoratori al 70%, ma l’impresa deve impegnarsi nella stipula dell’accordo collettivo al mantenimento dei livelli occupazionali. La riduzione massima di orario viene innalzata portando la riduzione media massima all’80% e la riduzione complessiva massima al 90%.4) Commercio e Turismo: previsto un Incentivo per la fuoriuscita dalla Cassa Covid, previsione di un esonero contributivo al 100% per i dipendenti che vengono riportati al lavoro nel periodo di vigenza della cassa covid.5) Blocco décalage NASPI : blocco della riduzione dell’importo dell’assegno di disoccupazione.6) Reddito di emergenza ampliato di quattro mesi, fino a settembre 2021. 7) Autonomi e professionisti: prorogata la scadenza dei versamenti contributivi al 20 agosto 2021. 8)Sostegno a mantenimento livelli occupazione: per le aziende che chiedono la Cassa Covid entro fine giugno il blocco dei licenziamenti è prorogato al 28 agosto.Dal primo luglio le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali e non potranno licenziare mentre utilizzano la cassa integrazione.9)Grandi crisi industriali: proroga di sei mesi della Cassa per cessazione purché venga richiesta entro la fine del 2021. 10) Scuola dei Mestieri: istituzione di un Fondo presso il Ministero del Lavoro (Scuola dei Mestieri) con una dotazione di 20 milioni di euro per integrare politiche attive del lavoro e sistema di industria nazionale, a livello locale.Percorsi di formazione per i giovani nelle aziende per sostenere l’integrazione del mondo del lavoro dei Neet.Sono misure importanti e ringrazio il Ministro Orlando per l’impegno portato avanti. Nel lavoro parlamentare potremo ulteriormente rafforzare le necessarie misure.”