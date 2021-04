SOS montagna. La terra ci urla la sua sofferenza, non possiamo più ignorare il suo grido di dolore. Cambiamento climatico, cementificazione del territorio, inquinamento e impoverimento delle falde acquifere, deforestazione, hanno prodotto e continuano a produrre, in un nesso di causa-effetto, sconvolgimenti devastanti nel nostro ecosistema. La sensibilità collettiva sul tema dell’ecologia è cambiato nel tempo. Nel secolo scorso la natura era considerata al servizio dell’uomo, allo scopo di soddisfare i suoi bisogni, in una poco lungimirante o pressoché nulla politica di conservazione e tutela ambientale. Ma il territorio si usura, assottiglia le sue energie, deperisce. Dobbiamo aspettare gli anni ’70 perché vedano la luce i primi movimenti ambientalisti e gli anni ’80 perché si parli di sviluppo sostenibile in seno all’ONU. Solo negli anni ’90, a Rio de Janeiro, nel primo “Summit sulla terra” si sono perorati progetti e strategie a sostegno dell’ambiente condivisi a livello globale, parallelamente al disegno di modelli di città intelligente 3.0 (smart city). Nel 1997, il protocollo di Kyoto sul clima pone l’accento su un problema non più procrastinabile. Che il tema dell’ecologia sia, ai giorni nostri, di forte interesse sociale, e non solo, è un dato di fatto, con la previsione di un “Ministero di transizione ecologica”, varato in Italia con il nuovo governo Draghi, sull’eco della politica di altri paesi europei come: la Francia che, proprio nell’ottica di una coscienza ambientalista, ha rinunciato ad un costoso e importante ampliamento dell’aeroporto Charles De Gaulle; la Spagna con la chiusura delle miniere; la Svizzera che ha valutato scelte energetiche alternative al gas e al petrolio e al Belgio che pure mira a investire “ verde” (Corriere della Sera del 12 febbraio 2021). Il Ministero di transizione ecologica, in definitiva, accorpa in un unico organismo le opere pubbliche con le tematiche di tutela ambientale. Quando parliamo di turismo montano ecosostenibile non possiamo prescindere dalla incidenza della città sulla montagna, perché l’una è strumentale all’altra e perché la montagna è sempre più interessata da flussi turistici di massa, da visitatori che non hanno mai percorso un sentiero alpino o inforcato un paio di sci. Tutto ciò necessita di analisi e regolamentazione per un approccio corretto alla montagna e non invasivo in termini di inquinamento. Il turismo montano per anni ha mostrato due facce della stessa medaglia: invernale ed estivo. Quello invernale è stato monopolizzato dallo sci di discesa, forte attrattiva di massa e fonte di guadagno per quella che viene definita l’industria della neve, il grande “circo bianco” che, però, soffre costi ingenti di manutenzione degli impianti e scarse precipitazioni e ha nutrito l’illusione di risolvere il problema fabbricando neve. La chiusura degli impianti causa Covid ha prodotto la scoperta o riscoperta dello sci alpinismo e delle ciaspole, che invitano a una forma di turismo lento, dolce, che faccia apprezzare e vivere in una modalità diversa, più intensa, la bellezza e la magia di un bosco o di un sentiero incontaminato. Significativi, sull’onda di questo orientamento di tutela ambientalista, gli stop agli interventi di ampliamento degli impianti sciistici in Austria, in Svizzera, in Germania, in Francia e in Italia (Prati di Tivo, Terminillo, Ovindoli). La politica attuale è di conservazione di ciò che già c’è e di orientare i finanziamenti dell’EU del Green Deal e del Next Generation verso forme di turismo diverse, sostenibili. Il Recovery plan, di cui tanto abbiamo sentito parlare, propone un nuovo progetto di “fare turismo”, un modello 4.0 dove la tecnologia è chiamata a veicolare: industria, scuola, università e la cittadinanza tutta verso la promozione di nuove fattispecie di turismo, volte al “green” attraverso una maggiore comunicazione e collaborazione. Progetti che siano inclusivi di più categorie di persone e l’hi-tech il mezzo per promuovere e condividere su piattaforme: esperienze di viaggi, l’indicazione di percorsi, di piste ciclabili, di ippovie, itinerari culturali o semplicemente idee ecc…

Quando parliamo di turismo montano ecosostenibile dobbiamo contemplare una duplice esigenza: quella di favorire i flussi turistici, perché sarebbe antitetico non assecondare questo fenomeno, e quello di preservare il paesaggio e di fare turismo in modo consapevole perché si rispettino pure i parametri di sicurezza. Si deve parlare di sviluppo sostenibile e non di crescita sostenibile perché quest’ultima presuppone aumento di pil, fattore meramente economico, mentre lo sviluppo sostenibile presuppone un miglioramento, un arricchimento delle condizioni di vita umana in un determinato contesto geografico. A questo dobbiamo mirare. Gestire grandi numeri in termini di affluenza in montagna comporta anche valutare le “capacità di carico”, ossia del numero massimo di turisti che possono visitare una località nello stesso momento senza causare la distruzione dell’ambiente stesso. Parlando di turismo estivo montano, abbiamo visto come particolari sentieri alpini, soprattutto nei giorni di sabato e domenica, siano tracciati da fiumane di escursionisti senza soluzione di continuità. Tutto ciò, oltre a vanificare l’effetto benefico che può produrre una gita in montagna, che è quello di un’esperienza di spirito, fatta di silenzi e ricerca di pace interiore, si trasforma in un bagno di folla. Il boom dell’escursionismo ha prodotto un forte aumento del numero di interventi del Soccorso Alpino, dovuti proprio all’inesperienza e all’imprudenza di molti oltre, purtroppo, agli incidenti causati per effetto delle variazioni climatiche e ambientali. Qui la necessità di rimodulare il modo di andare in montagna, promuovere percorsi alternativi per alleggerire le destinazioni soggette a sovraffollamento, fornire maggiore informazione e, dove necessario, contingentare i flussi. Bisogna anche valutare, a fini ecologici, l’impatto del singolo turista in termini di acqua consumata, di rifiuti prodotti ed emissioni generate. Turismo montano si, per tutti, ma intelligente. Importante, in questo contesto, è anche il lavoro dei gruppi di escursionismo che, avvicinando il cittadino inesperto alla montagna, fungono da operatori turistici promuovendo il proprio territorio, educano al rispetto della natura e fungono da organismi di monitoraggio del paesaggio. La CIPRA che è la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi (1952) ci dà una bella definizione di cosa sia il paesaggio e del perché debba essere salvaguardato, ponendosi come osservatorio dello stato di salute dell’arco alpino, con proposte di interventi di tutela condivisi a livello europeo e globale. Il paesaggio non può essere considerato semplicemente in senso geografico, ma è la risultante di beni materiali e immateriali, quindi l’insieme di più fattori: ecologico, sociale, culturale, perché scenario delle relazioni umane e proiezione della memoria storica della popolazione. Il paesaggio come fruibile da tutti, è visto come “common”, bene comune, e da tutti deve essere rispettato e salvaguardato.

Parlando, poi, di turismo ecosostenibile in Abruzzo e nello specifico di quello montano, la regione, forte di una decina di zone Parco e di un territorio interessato per anni da economia agro-pastorale, che ne ha mantenuto l’autenticità naturalistica, ha registrato una buona domanda turistica soprattutto da paesi stranieri oltre che da visitatori da ogni parte d’Italia. Autenticità del territorio, spazi incontaminati, ricchezza di opere artistiche e storiche, buona cucina, sono tutti elementi che hanno fatto preferire queste zone ad itinerari classici più blasonati. D’altronde, più si è insistito su un territorio, per effetto dell’antropizzazione, più si sono desiderati spazi nuovi, che si sono resi necessari anche per tutelare flora e fauna. Il turismo ha subito una battuta d’arresto a causa del Covid, ma si spera possa riprendere al più presto. Tutte le località montane, private di alberghi e infrastrutture, hanno offerto la montagna allo stato puro, solo riscoperta di spazi e silenzi, approccio genuino alla natura. Si è optato per un turismo di prossimità che ha fatto scoprire e riscoprire posti bellissimi, “vicino casa”, spesso trascurati o dimenticati. Solo nel periodo di luglio e agosto sul Gran Sasso, a Campo Imperatore, si sono registrate 150.000 presenze e il calcolo è in difetto, perché la stima è effettuata unicamente in base al conteggio della tassa di parcheggio delle automobili. 20.000 i passaggi in funivia, costretta a corse ridotte per motivi di sicurezza sanitaria.

L’appeal della montagna è sempre più forte. Tanti sono i giovani con diploma di laurea alle spalle che scelgono di cambiare rotta verso nuove esperienze lavorative e di vita. Nel nord sono tanti i casi di persone che scelgono la vita sui monti in malghe o rifugi ristrutturati. Alcuni mollano, ma i più resilienti alla lunga sono felici della loro scelta.

La formula anche in Abruzzo potrebbe essere questa, creare incentivi economici per ristrutturare, rivalorizzare, mettere in sicurezza: aree rurali, storiche, archeologiche, salvaguardare oasi naturali e creare una rete di collegamento fra più poli di interesse per proporre non una semplice visita turistica o una semplice escursione, ma un percorso articolato. Ci sono borghi in altura che potrebbero tornare a nuova vita grazie all’impegno di quanti vogliono investire il loro futuro in attività che sono anche stile di vita green. Sostenere economicamente progetti di questo genere è tutelare il valore intrinseco di un territorio, la sua identità, gli usi e i costumi. Fare in modo che il territorio montano crei ricchezza da reinvestire nel territorio stesso e sia equamente e solidalmente distribuito fra quanti credono in tale genere di progetti. Questo tipo di iniziativa potrebbe essere intrapresa da giovani, ma anche da persone che abbiano concluso una carriera lavorativa e vogliano reinventarsi in una nuova attività (l’età pensionabile ha delle variabili che consentono di coltivare nuove esperienze e le aspettative di vita si sono notevolmente allungate). Sempre più giovani si impegnano in studi che facciano maturare loro un’alta professionalità nei settori: tecnologico, ricerca, ambiente, che poi coniugano insieme secondo i dettami e le linee programmatiche perseguite dal Recovery plan 4.0. Tanti, ad esempio, hanno riscoperto l’agricoltura in forma “bio”, dove la tecnologia e la ricerca sono fortemente connesse in un nuovo modello di produzione e hanno tradotto un lavoro in uno stile di vita.

Ripopolare un borgo ha, quindi, una duplice valenza: creare occupazione, ma ancor di più avere la funzione di mantenere e custodire l’identità di un territorio, il patrimonio culturale e storico di una popolazione. L’Abruzzo è il posto ideale per promuovere una formula di turismo lento: ha una posizione strategica, nel cuore d’Italia, facilmente raggiungibile e un territorio che può soddisfare tutte le varianti di domanda, un posto di monti e di mare dove, nel mese di maggio, è ancora possibile praticare sul Gran Sasso, sci alpinismo in mattinata e, nello stesso giorno, pomeriggio, concedersi un tuffo in mare. Delle tante sfaccettature che il turismo può avere, dobbiamo ricordare anche la Perdonanza Celestiniana e la Transumanza, entrambe riconosciute “patrimonio immateriale dell’Unesco”.

La Perdonanza, con l’apertura della Porta Santa (la seconda per importanza dopo San Pietro), è richiamo, in agosto, di tanti turisti e fedeli; la Transumanza è lo specchio della cultura pastorale locale. Perché non coniugare insieme escursionismo e Perdonanza o escursionismo e Transumanza?

Fare turismo sostenibile potrebbe contemperare il collegamento di più esperienze e farle confluire in percorsi non più monotematici, ma eterogenei, di grande impatto emozionale. Un’escursione potrebbe riguardare un tratto del tratturo (le vie della transumanza), ad esempio, e concludersi con la visita di una delle chiese dislocate lungo il sentiero dei pastori e ancora, con la degustazione dei prodotti locali (siamo nella terra dello zafferano e non solo…). Tutto ciò comporta calarsi veramente nel territorio, percepirne le peculiarità, la vera essenza. In questa ottica di fare turismo occorrerebbe che i finanziamenti, i fondi dell’UE fossero destinati proprio a sostenere progetti di ristrutturazione, di manutenzione e messa in sicurezza di ciò che di prezioso abbiamo già nel territorio. Di conseguenza, confezionare poi dei pacchetti di offerte che prevedano l’unione di più forme di turismo. Oggi, il fenomeno che possiamo registrare è quello di un turismo “mordi e fuggi”, di breve durata, a volte la semplice gita domenicale. L’intento è quello di “trattenere” il turista sul territorio. Dopo giornate all’insegna dello sport outdoor, della cultura, della storia, dell’arte, i visitatori devono trattenersi, alloggiare in castelli, borghi medievali, rifugi alpini. Dobbiamo utilizzare forme di ricettività che siano alternative agli alberghi vecchio stampo, freddi contenitori impersonali e far calare il turista nella vita reale del posto che visita, nei suoi usi e costumi in un arricchimento vicendevole fatto di scambi interculturali visitatore-locale. La montagna è sempre più ricca di proposte con sport e attrattive per tutte le fasce d’età e si avvia a superare i limiti della stagionalità proponendosi come attrattiva 365 giorni l’anno e in una modalità “green”.

La diffusione su piattaforme digitali di: idee, percorsi e condivisione di esperienze possono essere il motore di propaganda del territorio oltre i confini regionali e nazionali. Next generation si propone proprio questo: ricerca, innovazione, compartecipazione e interscambio di dati e informazioni con scuola e università e altri organismi, per trovare soluzioni condivise finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente, per raggiungere un migliore tenore di vita, per contribuire ad “aiutare” la montagna. L’ hi-tech come mezzo del futuro, ma per riscoprire il passato, per tornare ad uno stile di vita più sano e consapevole, perché ciò che abbiamo ricevuto in eredità, l’ecosistema intorno a noi, già abbondantemente compromesso rimanga inalterato per le generazioni future.

L’incontro con la montagna deve lasciare un segno su di noi, in forma di ricchezza interiore, ma noi del nostro passaggio sui monti non dobbiamo lasciare traccia.