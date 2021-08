L’AQUILA – Ieri sera, nell’ambito delle celebrazioni culturali per i “Settecento anni con il Monastero di San Basilio” è stato registrato il “tutto esaurito” per l’atteso racconto musicato “Il perdono nutre il mondo” ispirato al libro di Angelo De Nicola “Dante, Silone e la Perdonanza” che per l’occasione è stata la voce narrante, accompagnato al pianoforte dalla splendida Sara Cecala, (ideatrice e direttrice artistica), al violino da Antonio Scolletta, alla fisarmonica da Lorenzo Scolletta e la straordinaria partecipazione di Germano D’Aurelio in arte “Nduccio”. Il racconto, non era al suo debutto e per gli appassionati che hanno avuto modo di vedere i precedenti, si arricchisce volta per volta, di nuovi e accattivanti contenuti, sempre molto graditi al pubblico che anche ieri ha applaudito gli artisti. Molto toccanti alcuni interventi del comico pescarese, questa volta in una veste più seriosa ma pur sempre esilarante e gradevole, nei suoi intercalari tipici legati al suo dialetto d’origine, soprattutto quello riguardante il tema dell’emigrazione, che lo ha interessato personalmente, ha deliziato il pubblico con la canzone musicata da lui stesso, il cui testo era stato scritto dal suo caro amico Joe, emigrato in Australia ma perennemente legato al suo paese d’origine. Hanno assistito allo spettacolo anche il Rettore dell’Università dell’Aquila Eduardo Alesse e l’Onorevole Stefania Pezzopane.

Oggi pomeriggio, nell’Orto delle Celestine, (in caso di maltempo si terrà nell’Aula Magna A. Clementi dell’Università, in Viale Nizza) prevista una conferenza sulla storia delle Federazione delle Benedettine Celestine e sulla promotrice e prima presidente Madre Maria Filomena Di Stefano. Relatore sarà Monsignor Sabino Amedeo Lattanzio, postulatore delle cause dei santi dell’Arcidiocesi di Trani, Barletta e Bisceglie. Introduzione lavori affidata a Don Carmelo Pagano Le Rose, interverranno inoltre, la Presidente Federale Madre Gertrude Civisca e l’assistente religioso della federazione Don Girolamo Dello Iacono. I lavori saranno moderati da Walter Capezzali.