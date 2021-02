MONTORIO AL VOMANO – Il Comune di Montorio al Vomano ha pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse per la formazione di un Albo di esperti per il conferimento di incarichi di Commissario ad Acta per l’esercizio da parte del Comune del potere sostitutivo di commissariamento ai fini degli interventi di Ricostruzione privata Sisma 2009.



“La ricostruzione post sisma 2009 a Montorio è rimasta pressoché ferma – commenta il sindaco Fabio Altitonante –. Siamo l’ultimo comune d’Abruzzo.

Nel mese di ottobre 2020 avevamo inviato una prima comunicazione ai presidenti degli aggregati per i quali non sono ancora stati presentati i progetti, poi a dicembre una seconda con preavviso di commissariamento, fissando come data ultima per la loro presentazione il 15 marzo 2021.

Se i progetti non saranno presentati, il Comune procederà con la nomina dei Commissari ad acta, scegliendo tra coloro che parteciperanno alla manifestazione d’interesse.

Mi dispiace, ma è l’ora della responsabilità”.

L’elenco sarà aperto, pertanto gli interessati potranno presentare domanda in qualsiasi momento entro l’arco temporale di durata dell’elenco.