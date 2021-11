ROMA – Mercoledì 10 novembre, alle ore 14, a Roma, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, si terrà una conferenza stampa sul PNRR ed in particolare sul PNRR relativo all’ammodernamento dell’ecosistema irriguo. Interverranno: l’on. Antonio Lombardo (Eco), Gianni Fabbris (Alleanza per La Sovranità Alimentare) e Maurizio Grosso (Segretario Generale SIFUS CONFALI) La conferenza stampa di mercoledì 10 novembre sarà l’occasione per fare chiarezza sullo status del PNRR, in particolare su quello finalizzato all’ammodernamento dell’ecosistema irriguo in Italia, con particolare riferimento alle regioni meridionali. Verrà fatta una specifica disamina sui progetti presentati dalle regioni Sicilia, Puglia e Sardegna. E si dimostrerà che le risorse contenute in questo PNRR, anziché servire per superare il gap infrastrutturale tra nord e sud del Paese, serviranno per divaricarle ulteriormente fra loro. Come se ciò non bastasse, la restituzione delle stesse risorse all’Europa investirà all’unisono e senza alcuna differenza i contribuenti del centro nord come quelli del centro sud.