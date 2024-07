Sicurezza in centro, commercianti scrivono al Prefetto

L’AQUILA – Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata al Prefetto da parte di una serie di associazioni: “Ecc.mo sig. Prefetto Di Vincenzo Dott. Giancarlo,In qualità di presidenti di associazioni di categoria e di cittadini aquilani consapevoli che ormaila situazione della criminalità in centro storico non è più accettabile e sopportabile da chi vilavora, da chi vi abita e da chi la frequenta, segnaliamo nuovamente e uniti, il grave problema disicurezza che interessa la città.

La continua escalation di fatti criminosi, ad opera di gruppi di baby gang, risse, rapine, scippi e aggressioni che negli ultimi due anni sono ormai all’ordine del giorno, fino ai gravissimi fatti dell’ultima settimana verificatesi tra il parco del Castello Cinquecentesco e Piazza Regina Margherita di cui è certamente a conoscenza, hanno esasperato gli animi di tutta la popolazione.

ll tessuto economico, colonna portante della vita cittadina, lamenta una drastica riduzionedell’affluenza e un senso di insicurezza diffuso durante l’espletamento della propria attività , iresidenti stanno andando via, gli avventori preferiscono altri luoghi commerciali prima diaffrontare insicurezze nei parcheggi e nelle strade abbandonate e isolate del centro, donne eadolescenti sono i più a rischio per episodi di violenza.

Questa città trova enormi difficoltà a ricostituirsi e va trattata in maniera completamente diversadalle altre, dove i centri storici sono presidiati da attività economiche, professionali e residenti.

Vista la situazione non più tollerabile, a causa delle troppe case famiglia e dei Cas che sonostate autorizzati , non tenendo conto della fragilità sociale di questo territorio ancora inginocchio per il sisma 2009 e del poco presidio abitativo che abbiamo in centro.

Visto che la sicurezza pubblica è un diritto fondamentale ed un prerequisito essenziale per ilbenessere della nostra comunità e per la prosperità del tessuto economico.

Siamo a chiederLe con urgenza di attivare :

Controlli serrati nelle strutture case famiglia e nei CAS;

Controlli serrati nei banchi dei Compro Oro;

Rimpatri accompagnati immediati per i soggetti ritenuti socialmente pericolosi;

Autorizzare un protocollo per un servizio di ordine pubblico misto “Operazione StadeSicure”, già attuata in altre città italiane, vista la carenza organica generalizzata di forzedell’ordine, per ristabilire l’ordine e garantire sicurezza pubblica, oltre a debellaredefinitivamente la delinquenza nel centro storico.

Attivare insieme ai cittadini un protocollo di “Controllo di Vicinato” con adeguatasegnaletica;

Invitare gli enti preposti a dare vita a progetti reali di istruzione, educazione e inclusioneche portino a percorsi lavorativi continuativi per gli ospiti delle strutture di accoglienza.

Confidiamo nella sua capacità di intervento, per affrontare questa emergenza, con urgenza,contestualmente siamo ad informaLa che il protrarsi di tale situazione sta mettendo lapopolazione nella condizione di protestare pubblicamente tale disaggio, anche attraverso icanali social, ledendo, purtroppo, ma giustificatamente l’immagine della città che a breve saràCapitale della Cultura Italiana.

Cultura, infatti, è anche libertà di vivere e lavorare con serenità nei luoghi di appartenenza secondo le leggi vigenti italiane e costituzionali. Sicuri di un Suo sollecito riscontro, cogliamo l’occasione per esprimerLe la nostra più alta considerazione.”

Le associazioni firmatarie: CONFCOMMERCIO AQ, CNA AQ, CONFLAVORO, CONFLAVORO TURISMO, MAMME PER L’AQUILA, ASS. COMMERCIANTI VIA VERDI, ASS. COMMERCIANTI CORSO STRETTO, L’AQUILA CITTA’ DI PERSONE, COMMERCIANTI DI VIA PATINI, COMMERCIANTI CORSO FEDERICO, ASS. ANTICHE DIMORE AQUILANE, ASS. L’AQUILA YOUNG, ASD PAQ CENTER L’AQUILA