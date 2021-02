L’incontro aveva l’obiettivo di affrontare compiutamente le problematiche di approvvigionamento idrico, nel comprensorio aquilano, manifestatesi in concomitanza con le attività di videoispezione che il Commissario di Governo sta eseguendo per le verifiche, preliminari alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza, sulle condotte di acqua potabile nella galleria autostradale. Obiettivo dell’incontro era anche assicurare, in prospettiva della realizzazione dei veri e propri lavori di messa in sicurezza, la concreta e preventiva programmazione e pianificazione di tutte le attività utili a garantire, in fase di esecuzione dei lavori commissariali, la fornitura di acqua potabile continua, regolare e di adeguata qualità da parte del Gestore del S.I.I. nel comprensorio di competenza.