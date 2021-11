L’AQUILA – Nella giornata di ieri, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di accordo tra Regione e Trenitalia, che amplia quello già sancito lo scorso anno in Consiglio Regionale con la modifica al comma 1, art 2 della L.R. del 24 Marzo 2015 numero 7, che la FNS CISL Abruzzo Molise con impegno e dedizione èra riuscita a far approvare, che permetteva anche ai vigili del fuoco di viaggiare gratuitamente sui trasporti regionali per la sicurezza dei cittadini come già accade per le forze di polizia – Lo dichiara il Segretario Interregionale della FNS CISL Abruzzo Molise Antonello Ghizzoni – Grazie a tutti coloro che hanno permesso di portare a termine una battaglia che la FNS CISL combatteva da anni, infatti spiega Ghizzoni, con l’approvazione di ieri, la Giunta estende la gratuità dei viaggi sui treni anche a Vigili del Fuoco. Pertanto ringraziamo il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis che ha condiviso fin dal principio il progetto che oggi ha trovato soluzione. Siamo sicuri – conclude Ghizzoni Antonello – che è un traguardo per tutti gli Abruzzesi che viaggiano sui mezzi pubblici della Regione Abruzzo a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

CONAPO: ” Ringraziamo la Giunta Regionale”

L’AQUILA – Da oggi anche ai Vigili del Fuoco sarà data la possibilità di viaggiare gratuitamente sui treni nell’ambito geografico del territorio regionale, identificandosi e registrandosi a bordo come stabilito anche per le altre forze dell’ordine.

L’obiettivo è quello di garantire la massima sicurezza dei cittadini e del personale di bordo di trasporto pubblico consentendo ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine di viaggiare gratuitamente sui nostri treni per gli spostamenti di missione o anche per raggiungere il proprio posto di lavoro, incrementando il livello di tutela dei viaggiatori attraverso la presenza di una divisa.

Lo schema di accordo tra Regione Abruzzo e Trenitalia amplia quello già sancito lo scorso maggio riguardo la presenza gratuita a bordo dei mezzi delle forze dell’ordine.

“Anche questa ulteriore misura – dichiara Elio D’Annibale, Segretario regionale del Conapo, il sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco – è stata fortemente da noi voluta in quanto rappresenta un segnale di grande attenzione verso tutti i passeggeri assicurando loro una sempre crescente tutela attraverso la presenza e l’azione di controllo sui mezzi pubblici regionali”.

“Ringraziamo pertanto la Giunta e il Consiglio Regionale che da subito hanno accolto la richiesta che il Conapo ha formalizzato in questo senso fin dallo scorso mese di febbraio. Auspichiamo ora – termina D’Annibale – che entrambe le misure siano rese immediatamente operative nell’interesse prioritario della collettività abruzzese”.