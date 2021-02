Rosella Galasso, eletta all’unanimità al vertice della Segretaria Generale Provinciale L’Aquila del SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia). La neo segretaria ha manifestato l’intenzione di ripartire cercando di dare nuovo vigore e stimolo alla struttura, anche in considerazione delle molteplici ed importanti problematiche da affrontare nell’interesse di tutti i poliziotti della provincia di L’Aquila “per questo metterò tutto il mio impegno per difendere i difensori con maggiori tutele e garanzie per gli agenti di polizia in servizio, vittime sempre più spesso di aggressioni violente” ha così dichiarato Rosella Galasso.

Oggi 5 febbraio si è tenuto il Congresso Provinciale SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) uno dei Sindacati della Polizia di Stato maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

All’unanimità, il Direttivo Provinciale SIAP della Polizia di Stato ha eletto, alla carica di Segretario Generale Provinciale SIAP L’Aquila GALASSO Rosella, Ispettore Superiore della Polizia di Stato in servizio presso l’U.P.G.S.P. della Questura di L’Aquila. Una nomina nel segno della continuità e che premia un impegno costante, il

suo predecessore Carlo PULZONE resta comunque a disposizione della struttura al quale vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto. Nel discorso introduttivo del Segretario Regionale Abruzzo SIAP Alberto RAVANETTI dichiarato che fare il poliziotto non significa prendere posizioni politiche in base ai governi che si susseguono ma significa collaborare con tutte le istituzioni e non è solamente vestire una divisa e garantire la sicurezza, ma è diventato un vero e proprio lavoro a tutto tondo che ci impegna anche in attività sociali e preventive che devono dare al cittadino S.I.A.P. un’elevata percezione di sicurezza, ha inoltre ribadito che il SIAP continuerà a seguire la linea di sindacato decisa a sostenere i diritti degli iscritti ma anche con la vivace politica nazionale che si sta battendo contro i tagli alla sicurezza e a favore di una riforma delle forze dell’ordine nel segno dell’efficienza.

La nuova Segreteria risulta composta da da tre segretari aggiunti: FONTANA Pietro, DI GIROLAMO Francesco, PULZONE Carlo ed inoltre il Direttivo è così composto: RAVANETTI Alberto, SPARVOLI Marcello, D’ANDREA Francesco, RICCI Gabriele, PONZIANI Domenico, MOSCA Giuseppe Mario, PANELLA Sergio, CIPRIANI Franco, MADONNA Luca, BARTOLI Alfonso, FANTOZZI Anna Maria, SAVINO Domenico. Alla nuova Segreteria Provinciale di L’Aquila gli auguri sinceri di buon lavoro da parte di tutta la Segreteria Generale SIAP, con l’auspicio di poter operare con ancora piu’ forza e determinazione per tutelare al meglio i colleghi e per far crescere il nostro sindacato.