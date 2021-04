Luigi Bergamin, uno dei tre ex terroristi rossi in fuga, si è presentato a Palazzo di Giustizia a Parigi, insieme al suo avvocato, per costituirsi. Ieri ondata di 7 arresti dopo la svolta di Macron sugli ex terroristi, quasi tutti ex Br, che da decenni vivevano in Francia grazie alla dottrina Mitterand.

Sono Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi delle Br. Gli altri sono Giorgio Pietrostefani di Lotta Continua e Narciso Manenti dei Nuclei Armati contro il potere territoriale. Du sono ancora in fuga.