Proseguirà anche questa settimana il passaggio di perturbazioni e nuovi episodi di maltempo, con piogge e alcuni rovesci, soprattutto tra martedì e mercoledì. Temperature previste in lieve diminuzione, seppur in assenza di condizioni di freddo intenso. Saranno possibili nevicate a quote medie sull’Appennino.

Lunedì, al momento appare una giornata con tempo diffusamente instabile, martedì non cambierà di molto, sempre piuttosto perturbato nelle zone interne, temperature in leggera salita specie nei valori massimi con punte di 16°C. Da metà settimana assisteremo a una pausa anticiclonica con la rimonta di un campo di alta pressione che favorirà tempo in miglioramento e temperature in aumento

Non saranno comunque da escludere dei possibili disturbi nell’arco del fine settimana.