L’Aquila. Nella mattinata di ieri, domenica 18 aprile, presso i campetti dell’Oratorio Salesiano in viale don Bosco 13, il Gruppo AGESCI L’Aquila 2, ha vissuto un momento di preghiera per celebrare i settantacinque anni di attività ininterrotta nel mondo dello scautismo cattolico, presso l’oratorio salesiano, con l’Eucarestia presieduta dal Cardinale Giuseppe Petrocchi, e concelebrata da padre Roberto del Riccio S.J., Assistente Ecclesiastico Generale dell’AGESCI e Provinciale della Compagnia di Gesù per la Provincia Euromediterranea, da don Emanuele De Maria, delegato SDB dell’Italia centrale per la pastorale giovanile e dal gesuita padre Giuseppe De Gennaro.

Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il Direttore dell’Oratorio salesiano Don Stefano Pastorino, i responsabili regionali AGESCI Roberto Bollettini e Patrizia Ciccarelli, i responsabili di zona Nunzio De Luca e Chiara Feltrin e le delegazioni degli altri gruppi Agesci della città, insieme alle rappresentanze delle altre associazioni scout, Cngei, Fse, Masci. Durante l’omelia, il cardinale Petrocchi ha sottolineato, la necessità per i giovani e per le associazioni cattoliche in particolare, di allineare la propria vita all’esempio di Cristo.

Nei saluti iniziali, il sindaco Biondi ha affermato, che “momenti come quello di oggi ridanno speranza alla città in questo periodo difficile. I ragazzi sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto in questa pandemia e vedere la loro gioia è testimonianza del buon lavoro fatto all’Aquila dagli scout”. Mentre Padre Del Riccio ha parlato del rapporto capo-ragazzo e dell’importanza educativa della vita all’aperto, condensando in questa frase il senso del suo intervento: “Siamo diventati protagonisti della nostra crescita perché un adulto, un capo, ha creduto in noi”.

Per l’occasione, le Poste Italiane hanno realizzato un Annullo Speciale Filatelico che durante l’evento è stato presentato con un messaggio della direttrice provinciale di Poste Italiane, Roberta Iacovozzi, la quale ha affermato che “oggi si rinnova una collaborazione che già in passato ha dato i suoi frutti, con l’emissione di francobolli realizzati in occasione di altri traguardi raggiunti dagli Scout a livello mondiale e nazionale. Poste Italiane e il movimento Scout condividono alcuni importanti valori, quali il radicamento nel territorio, la vicinanza alle persone e la capacità di coniugare tradizione e innovazione, perché le nostre storie coinvolgono e avvicinano generazioni diverse tra loro”.

La storia. L’Aquila 2 è una realtà di circa cento ragazzi e una ventina di educatori che svolge la propria attività all’interno dell’Oratorio Salesiano dell’Aquila, ed è proprio qui che si sono tenute le celebrazioni dell’anniversario, a testimonianza di una relazione che perdura dalla fondazione del gruppo. L’11 novembre 1945, infatti, i giovani fondatori del gruppo Vinicio Iorio, Antonio Villani, Fausto Trecco, Vittorio Tracanna e Fabrizio Pica-Alfieri, iniziano le attività del gruppo ASCI AQ2 (Associazione Scout Cattolici Italiani). Nel 1966 alcune ragazze, tra cui le sorelle dei ragazzi già scout, danno vita all’AGI AQ1 (Associazione Guide Italiane). La fusione della componente maschile e femminile arriverà nel 1974, sull’onda delle rivoluzioni sociali all’ora corso, con la nascita a livello nazionale dell’AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani).