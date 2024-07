Servizi e strutture, il Censis penalizza Univaq. Intanto si accelera sul Collegio di Merito

L’AQUILA – E’ disponibile da stamattina la Classifica Censis delle Università italiane, giunta alla sua ventiquattresima edizione. La classifica, tra le più consultate dagli immatricolandi, penalizza fortemente gli atenei abruzzesi.

Chieti, tra i grandi atenei, è 17esima su 18. Teramo, tra i piccoli atenei, è settima su 10.

L’Aquila, infine, pesata nella lista degli atenei di media dimensione, si classifica 14esima su 16 atenei.

Non un grande biglietto da visita per la regione. Rimanendo sull’Aquila, una volta tra i grandi atenei, anche quest’anno a penalizzare fortemente il posizionamento in classifica sono le carenze su servizi e strutture dove la città è addirittura in penultima posizione mentre, come da tradizione, recupera grazie ad un’ottima occupabilità determinata anche dalle caratteristiche dei settori scientifici in cui si può laureare all’Aquila. Dal punto di vista didattico scientifico spiccano alcuni risultati, come il primo posto, anche davanti a Trento, dei corsi di Ingegneria industriale e dell’informazione.

Tornando alle note dolenti sono appunto servizi e strutture a penalizzare fortemente l’ateneo. Per servizi, lo spiega il Censis nelle sue note metodologiche, si prendono in considerazione diversi parametri, ad esempio il numero di pasti erogati nelle mense, i numeri di posti e contributi per l’alloggio, il rapporto tra studenti e aule, laboratori ecc.

Pesano, in tal senso, anche le criticità ulteriori che sono emerse negli ultimi anni sul fronte del diritto allo studio, che è di competenza soprattuto regionale. L’Adsu ha perso Campomizzi, una struttura dotata di mensa e che poteva ospitare oltre 300 studenti, in cambio ha un condominio dell’Ater a Cansatessa, un centinaio di posti in appartamenti dotati di cucina ma senza spazi comuni, mensa, aule studio.

Il caso del Collegio di Merito, le novità

Neanche il collegio di merito è partito. La Fondazione d’Aragona, costituta da Gssi, Univaq e Comune dell’Aquila lanciata nel 2021, avrebbe dovuto garantire circa 600 posti agli studenti dell’ateneo, del Gssi, dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio. Mille posti pubblici teorici con quelli dell’Adsu, che sicuramente avrebbero aiutato anche nel parametro Censis dedicato, diventati appena 100 a Cansatessa nella realtà.

Sul Collegio di Merito, come abbiamo spiegato nelle scorse settimane, i soci fondatori hanno deciso all’unanimità di fare del Comune il nuovo soggetto attuatore del progetto che ha in dote i fondi, 4,3 milioni, arrivati con Restart. Un progetto partito male probabilmente anche per errori nel progetto di fattibilità iniziale che aveva sottostimato alcune voci di spesa oltre che per gli aumenti, legati all’inflazione, di alcune voci di spesa. Il progetto ora è in corso di rimodulazione: dai 600 posti previsti ne prevederà circa 150 con la disponibilità, a partire dall’anno accademico 2025 – 2026 di una cinquantina di alloggi.

Prima c’è da fare il bando per gli arredi, e cominciano a trapelare le prime tempistiche e informazioni: la Centrale unica di Committenza del Comune, grazie ad una convenzione con la Fondazione, si occuperà dell’appalto che potrebbe partire già in autunno. A lavoro sul progetto c’è Dino Tarquini, già dirigente di lungo corso del settore patrimonio del Comune, in qualità di direttore facente funzioni della Fondazione stesse, mentre è stata confermata a giugno la governance politica dell’ente, con il professor Pierluigi De Berardinis presidente.

Dopo le incertezze degli anni passati è stato quindi definito più concretamente l’iter per vedere consegnati una parte degli alloggi. Intanto il Comune sta lavorando per saldare i buchi lasciati con alcuni condomini dove si trovano una parte degli alloggi consegnati di cui non sono state pagate le spese condominiali. Arriveranno 150 mila euro, a titolo di anticipazione sui fondi Restart di cui lo stesso Comune ora è soggetto attuatore, per saldare le fatture inevase.

Il futuro del Collegio

Poi c’è da pensare la futuro. Lo scorso 16 luglio a L’Aquila è arrivata anche Manuela Manenti in qualità di commissario straordinario per gli alloggi universitari. In molti la ricorderanno all’Aquila nel 2009 dove lavorò durante l’emergenza sisma.

Si cercano infatti ulteriori fonti di finanziamento, dai fondi per l’alta formazione o dai bandi Pnrr per gli alloggi, per aumentare i posti e dare un futuro al progetto magari anche attraverso l’ampliamento dei soci della fondazione ad altri soggetti pubblici e privati.

…e quello dell’Adsu

Da verificare anche le prossime mosse dell’Adsu, per la quale si attende la nuova governance da nominare dopo le elezioni regionali dello scorso marzo. Si attendono soprattutto i lavori per la nuova casa dello studente in viale Duca degli Abruzzi.