L’AQUILA – Netta vittoria 53-3 del Rugby L’Aquila del presidente Mauro Scopano, imprenditore e amministratore unico di Aterno Gas & Power (azienda aquilana con sede centrale in via Vicentini, leader in Abruzzo nella fornitura di gas metano ed energia elettrica), questo pomeriggio allo stadio Tommaso Fattori sull’Anzio.

La gara è stata valida come seconda giornata della seconda fase del campionato di serie C laziale (girone 2). Per i ragazzi del coach Massimo Di Marco è stata la prima gara della seconda fase, visto che devono recuperare il match a Roma contro la Capitolina domenica 5 dicembre.

La Capitolina ha già disputato una gara, vincendola per 40-8, proprio contro l’Anzio.

La classifica: Rugby L’Aquila e Capitolina Roma 5 punti; Anzio 0.